Le Portail de Publication de Périodiques Scientifiques ( ) est destiné à permettre aux responsables de revues de l'Université de Liège de diffuser aisément et rapidement leurs revues en texte intégral librement accessible. Cette mise en ligne permet une visibilité plus large des recherches à l'échelle internationale et une notoriété accrue des revues. Chaque revue garde la liberté de diffuser en parallèle ses numéros sous forme imprimée. Ce projet se veut donc alternatif et complémentaire par rapport à d'autres initiatives commerciales similaires.

est basé sur le partenariat : le Réseau des Bibliothèques développe la plateforme et intervient comme support pour les responsables des revues. Chacune de celles-ci conserve la responsabilité complète des contenus qu'elle diffuse, garantissant ainsi une totale indépendance éditoriale.

respecte les standards OAI internationaux de diffusion rendant celui-ci interopérable avec des initiatives similaires existant à l'étranger, de manière à lui permettre d'être intégré à un vaste réseau international.

En janvier 2015, l'Université Saint Louis de Bruxelles a décidé de rejoindre le portail en y intégrant plusieurs de ses revues